Siena, emergenza Coronavirus, muore in casa di riposo: è positivo al Covid-19. Tampone a 97 persone

Due nuove vittime per Cornavirus. A perdere la vita nelle ultime ore due uomini di 92 e 85 anni. Il primo, ospite della casa di riposo di Sarteano, il secondo residente a Montepulciano. Salgono così ad 8 le persone decedute in provincia di Siena. Tre a Piancastagnaio, una a Chiusi, Poggibonsi e Torrita di Siena. Oltre al dolore per chi non ce l’ha fatta la preoccupazione maggiore adesso è per i possibili contagi alla casa di riposo di Sarteano. La positività al Coronavirus dell’uomo di 92 anni è stata riscontrata infatti solo dopo il decesso. Al momento la struttura conta 51 dipendenti e 46 ospiti. “Per prima cosa - ha spiegato il sindaco di Sarteano, Francesco Landi abbiamo immediatamente riorganizzato gli spazi isolando chi presenta sintomi da Covid-19. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 marzo, la Ausl sud est ha predisposto i tamponi per i 51 dipendenti e i 46 ospiti della struttura. “L’obiettivo adesso è arginare il contagio - continua Landi - con precauzioni e un protocollo ancora più stringente rispetto a quello adottato fino ad nella casa di riposo dall’inizio dell’emergenza".

Riccardo Pagliantini

Ottavo decesso a Siena