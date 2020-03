Siena, emergenza Coronavirus, settima vittima: muore anziano in casa di riposo. Adesso allarme contagio

Siena, emergenza Coronavirus, settima vittima in provincia di Siena. A morire un ospite della casa di riposo comunale di Sarteano. "L’altra brutta notizia - spiega il sindaco di Sarteano, Francesco Landi è che, dall’esito del tampone fatto, purtroppo, la persona è risultata positiva al Covid-19. Il tema adesso è arginare il contagio con precauzioni e un protocollo ancora più stringente rispetto a quello adottato fino ad ora in casa di riposo dall’inizio dell’emergenza. E’ già stata avviata l’indagine epidemiologica e sono stati già richiesti i tamponi, sia per tutti gli ospiti (stiamo provvedendo ad informare adesso i familiari) che per i dipendenti, sia quelli in servizio che quelli a casa in malattia.Tutti i tamponi saranno effettuati nel pomeriggio di venerdì 27 marzo. In attesa degli esiti abbiamo provveduto a riorganizzare gli ospiti in base alla presenza o meno di sintomi e ricordato a tutto il personale di adottare il massimo delle misure di precauzione, soprattutto all’esterno della struttura e al rientro in famiglia".

Sesta vittima a Torrita di Siena