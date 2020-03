Siena, emergenza Coronavirus,#AiutiamogliEroi: la Gsk dona un milione di euro alla protezione civile

Emergenza Coronavirus, la Gsk dona un milione di euro alla protezione civile. “Aiutiamo gli Eroi è un progetto esclusivo sviluppato dai nostri dipendenti. Sappiamo che il nostro compito primario è la scoperta e produzione di farmaci e vaccini salva-vita ma in una crisi senza precedenti come l’attuale dobbiamo dare tutti il nostro contributo e supporto agli eroi in prima linea per salvare il malati di Covid-19. Per questo il nostro contributo è il risultato di donazioni aziendali, dei singoli dipendenti, raccolte fondi e di attività in collaborazione”.

A dirlo è Fabio Landazabal, General manager di Gsk Pharma, annunciando il contributo che l’azienda ha scelto di mettere in campo nella lotta all’emergenza. Un milione di euro è la somma donata oggi alla Protezione Civile, che sarà impiegata per allestire unità di terapia intensiva, acquisire macchinari, fornire dispositivi di protezione individuale e ogni altro aiuto necessario sul fronte dell’epidemia. Contemporaneamente, è stata attivata una maratona di raccolta fondi fra gli oltre 4mila dipendenti italiani di Gsk e ViiV della durata di una settimana, il cui totale sarà raddoppiato dall’azienda fino a 250mila euro ed egualmente consegnato alla Protezione Civile. Una collaborazione con SIMG per sanificare 100 studi di Medici di medicina generale nelle aree a più alta diffusione del virus, sarà attivata insieme ad altre iniziative come il supporto domiciliare per le pazienti con carcinoma ovarico che saranno disponibili sul sito aziendale www.gsk.it e sui social con l’#AiutiamogliEroi.

“Eroi sono tutti quelli in prima linea in questa emergenza a cui va la nostra riconoscenza e eroi sono i nostri dipendenti e le loro famiglie, che da subito abbiamo deciso di proteggere con tutti i mezzi possibili – prosegue Fabio Landazabal – Sono loro, i nostri lavoratori essenziali che devono continuare a lavorare nei laboratori e nelle fabbriche per fare in modo che farmaci, vaccini e altri prodotti essenziali continuino ad arrivare a medici, pazienti e consumatori in Italia e in tutto il mondo.

“Siamo particolarmente orgogliosi di contribuire a questa iniziativa – commentano Ennio De Gregorio (nella foto) e David Serp, a capo della ricerca e della produzione dei siti Gsk Vaccines di Siena e Rosia. Questa emergenza ci ricorda quanto è importante il lavoro che facciamo ogni giorno in ricerca, sviluppo e produzione di vaccini che contrastano e prevengono gravi malattie infettive. Sentiamo forte la responsabilità di tutelare la salute, prima di tutto dei nostri collaboratori, delle comunità dove operiamo e di tutte le persone che hanno bisogno dei nostri vaccini nel mondo. Siamo certi che il nostro orgoglio nel sostenere queste iniziative è condiviso da tutti i colleghi Gsk che in questi giorni stanno dando il massimo per sostenere l’emergenza”.