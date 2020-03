Siena, emergenza Coronavirus, troppi positivi a Colle Val d'Elsa: chiuso uno degli accessi a Gracciano

Emergenza Coronavirus, troppi positivi il sindaco di Colle Val d'Elsa chiude uno dei due accessi a Gracciano. "Vista la situazione più critica della zona di Gracciano dal punto di vista del numero di positività al Covid-19 - spiegano dal Comune - e visto il movimento di persone ancora troppo elevato che in particolare si registra in alcune zone della frazione con scarsa possibilità di ispezione e verifica abbiamo deciso di chiudere, in accordo con le forze dell’ordine e la polizia municipale, l’accesso da Via Goito all’altezza della rotatoria sulla provinciale, con l’unico scopo di facilitare i controlli autoveicolari".

