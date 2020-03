Siena, emergenza Coronavirus, le contrade in campo per portare la spesa alle persone in difficoltà

Emergenza Coronavirus, le contrade in campo per dare sostegno alle persone in difficoltà. E’ l’operazione di volontariato partita a inizio settimana e che stanno portando avanti le diciassette consorelle per aiutare, in questa fase di grave emergenza per il Coronavirus, le persone in difficoltà o i “soggetti deboli” per la spesa quotidiana sul territorio comunale. Tutto seguendo un vero e proprio manuale, pubblicato anche on line sui social, sul sito del Comune di Siena e distribuito dalle stesse contrade, che stabilisce le regole di comportamento in modo da evitare qualsiasi possibilità di contatto e, dunque, contagio. Un’operazione frutto del protocollo stabilito con l’amministrazione comunale di Siena, che non fornisce supporto ai positivi al Coronavirus (i quali sono aiutati da soggetti formati, come Croce Rossa, Pubblica Assistenza e Misericordia) o in quarantena, ma a tutte le persone che hanno fatto richiesta di assistenza.

