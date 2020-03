Coronavirus, Palio di Siena: la decisione sullo slittamento della Carriera di luglio tra una settimana

Emergenza Coronavirus, a Siena per il momento nessun rinvio del Palio di luglio: la decisione slitta di una settimana. La questione, infatti, rimane sul tavolo della giunta comunale, visto il perdurare dell’emergenza Coronavirus e le misure restrittive a essa legate. Si punterebbe comunque a rinviare il Palio a fine agosto o a settembre.“Vorrei fare il Palio in questo anno – ha ribadito il sindaco Luigi De Mossi – ci sono una serie di questioni, fra cui anche il protocollo equino, che serve non solo a dare inizio a una serie di pratiche per la nostra festa, ma anche a portare in forma i cavalli. Vorrei dunque rispettare anche il protocollo, ne discuteremo da qui fra alla prossima settimana, se decidiamo di rinviare, lo faremo nell’ambito di questo anno. La condizione essenziale è che non si faccia a porte chiuse, sarebbe innaturale per tutto".

Alessandro Lorenzini

Capodanno senese nel silenzio