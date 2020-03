Coronavirus, sono 16 i nuovi casi positivi delle ultime ventiquattro ore, sette sono a Siena

In calo i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in provincia di Siena nelle ultime 24 ore.

Sedici i positivi al tampone in tutta la provincia, e di questi sette casi sono nel capoluogo. Un dato in decrescita rispetto al giorno precedente, quando erano stati 22 casi positivi in provincia e di questi tredici nel capoluogo, dodici dei quali nella residenza sanitaria di disabili Santa Petronilla.

Da registrare una netta diminuzione in Valdichiana, con un solo caso a Torrita di Siena, dopo il periodo di massimo allarme dei giorni scorsi.