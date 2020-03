Emergenza Coronavirus a Siena, si riunirà oggi, giovedì 26 marzo, la giunta comunale, in videoconferenza, per decidere lo spostamento del Palio di luglio. Lo ha annunciato il sindaco nel consueto appuntamento con la stampa. “All’ordine del giorno della riunione della giunta c’è anche lo spostamento della Carriera di luglio” ha spiegato. “Il Palio è una festa nazional popolare dove tutti possono essere partecipi della nostra emozione e quindi non è pensabile una carriera a porte chiuse perché si perderebbe il senso di questo momento così importante per tutti noi”. L’idea dell'amministrazione è quella di farlo semplicemente slittare, senza annullarlo. “Saremo costretti a rinviarlo in un altra parte dell'anno, non troppo lontana, perché poi ci sarebbero problemi meteorologici”.

Le contrade si mobilitano per portare aiuto alle persone in difficoltà