Siena, emergenza Coronavirus: sorpreso alla stazione ferroviaria. Fuori casa senza motivo: denunciato

Emergenza Coronavirus, ancora controlli e denunce a Siena. Una pattuglia della guardia di finanza di Siena ha sorpreso nei pressi della stazione ferroviaria, un soggetto di origine bengalese che, dall’esame dei documenti in suo possesso, "è risultato provenire da Gaiole in Chianti senza giustificato motivo, in barba ai divieti imposti. Si rammenta, infatti, - spiegano le fiamme gialle senesi - che la presenza in un comune diverso da quello di residenza è ammessa esclusivamente per “assoluta urgenza”, “situazioni di necessità”, “motivi di salute” e “comprovate esigenze lavorative”. Gli ulteriori riscontri effettuati, hanno altresì evidenziato che sul soggetto controllato pendesse anche un decreto di espulsione emesso dalla locale Questura che gli intimava di lasciare il territorio dello Stato entro 7 giorni. Denunciato e segnalato all’ufficio Immigrazione della Questura di Siena.

Intensificati i controlli: denunciato chi viene sorpreso fuori casa senza motivo.