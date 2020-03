Siena, emergenza Coronavirus, casi positivi nella residenza sanitaria per disabili Santa Petronilla

Siena, emergenza Coronavirus, casi positivi al Covid anche nella residenza sanitaria per disabili “Santa Petronilla” di Siena. L’Azienda Usl Toscana Sud Est ha già disposto l’effettuazione dei tamponi sia agli operatori che agli ospiti della struttura. I visitatori non erano più ammessi dai primi di marzo. La struttura si è attivata tramite il soggetto gestore unitamente alla società della salute per mettere in pratica tutte le misure necessarie a garantire la tutela di utenti e lavoratori. Dalla Asl non hanno precisato il numero dei casi positivi. Bilancio dei contagiati che potrebbe essere comunicato solo giovedì 26 marzo.

