Siena, emergenza Coronavirus, a Sovicille i casi positivi sono 7: in isolamento 28 persone

Emergenza Coronavirus, sono sette i casi positivi registrati a Sovicille in provincia di Siena. A fare il punto martedì 24 marzo il Comune. I casi sottoposti a misure di sorveglianza attiva domiciliare sono invece 28. L'amministrazione comunale sta seguendo in collaborazione con la Asl sud est l'evolversi della situazione mettendo in campo tutte le attività di controllo necessarie per arginare il contagio. La polizia municipale quotidianamente ha disposto dei controlli per far rispettare il decreto governativo che permette di uscire di casa solamente in determinate circostanze. Il sindaco Gugliotti più volte si è rivolto ai suoi cittadini invitandoli a rimanere in casa.

