Siena, emergenza Coronavirus, arrivano le mascherine per i medici

Emergenza Coronavirus, arrivano le mascherine per i medici. "Non potevamo stare immobili e pensare che i nostri medici vanno contro il virus con poche armi - spiega Roberto Monaco presidente dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Siena e segretario nazionale della federazione degli ordini - per questo tutti i consiglieri dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Siena ci siamo autotassati. A ruota ci sono arrivate le donazioni dei sindacati Fimmg, Anaao, Sumai, Fimp. Ma club importanti e rappresentativi della società civile ci sono stati vicini e hanno contributo con le loro donazioni. Ringrazio i Lions di Siena, della Val d’Elsa, di Siena torre di mezzo, di San Gimignano via francigena, del Chianti, i Rotary di Siena, Montaperti e quello di Chiusi Chianciano Montepulciano. Una bella gara di solidarietà che ha permesso che ieri partisse l’ordine di acquisto per Dpi. Le famose mascherine, quelle più difficili da reperire le FFP2. Nei prossimi giorni spero il prima possibile, ne arriveranno 5000 e l’Ordine dei medici in rappresentanza di tutti quelli che hanno contribuito le consegnerà ai medici ospedalieri e del territorio raccordandosi anche con la Usl e l’Aous".

Pelletteria regala 1400 mascherine