La Temple University di Philadelphia, in Pennsylvania, ha deciso di cancellare tutti i programmi di studio all'estero, riservati ai propri studenti e previsti tra la primavera e l'estate, a causa della diffusione del Coronavirus. Tra le sedi che avrebbero dovuto accogliere i ragazzi statunitensi nei mesi caldi del 2020 c'era Siena. Bloccati anche i contatti con il Giappone (in primavera), Roma, Artena, Sicilia, Francia, Spagna, Berlino, Lipsia e Serbia. La decisione è stata comunicata venerdì 20 marzo dall'ufficio per lo studio all'estero, dopo che il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, il giorno prima, ha emesso un avviso contro tutti i viaggi internazionali a causa della gravità dell'epidemia.

"Abbiamo cancellato questi programmi - spiega Ray Betzner, portavoce dell'Università - perché non è chiaro se le condizioni di salute, al momento della partenza, saranno positive e rassicuranti in tutto il mondo alla stessa maniera".