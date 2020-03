Coronavirus, per la paura del virus nessuno vuole affittare la casa all'infermiere neoassunto

E’ arrivato a Siena dalla Campania per prendere servizio il prima possibile come infermiere. Marco è tra i 36 infermieri neoassunti alle Scotte per far fronte all’emergenza Coronavirus ed è stato assegnato ad un reparto a rischio. Si è messo subito alla ricerca di una casa dove affittare ma, non appena ha detto quale fosse la sua professione, si è visto chiudere più volte le porte in faccia.

Due proprietari, che prima avevano accettato, sono tornati sulla loro decisione per i timori mostrati da coloro che avrebbero condiviso l’abitazione con il giovane infermiere, molti altri hanno detto di no, non appena conosciuta la sua professione.

“Nella mia stessa situazione si sono trovati anche molti altri colleghi - racconta - ma c’è anche chi non ha avuto paura ed ha regalato il primo mese di affitto”.