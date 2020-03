Siena, emergenza Coronavirus, a Buonconvento un caso positivo, 3 in quarantena e 3 in isolamento domiciliare

Emergenza Coronavirus, un caso positivo a Buonconvento in provincia di Siena. Tre in quarantena domiciliare e tre in isolamento domiciliare. E' questo l'ultimo bilancio fatto dall'amministrazione comunale di Buonconvento. Massima attenzione sull'avanzare dell'epidemia con le misure di contenimento che dovrebbero ridurre notevolmente l'impatto del Coronavirus nelle aree in cui il Covid-19 non si è ancora diffuso. Per questo il comune di Buonconvento richiama "al massimo rispetto e rigore nell'osservanza dei provvedimenti che tutti noi ormai conosciamo, in quanto l'evolversi della situazione epidemiologica evidenzia l'alto tasso di contagiosità del virus". Oggi a Siena la polizia municipale utilizzerà sette droni per controllare il rispetto del decreto governativo.