Coronavirus Siena, Redwan il sarto di Monteroni che produce e regala le mascherine

Redwan Osman è un sarto di 42 anni. Realizza abiti e lavori artigianali nella sua bottega in via Roma a Monteroni d'Arbia in provincia di Siena dove è anche il modellista di fiducia di un noto commerciante di abbigliamento di Siena. A causa delle restrizioni dovute al Coronavirus ha dovuto sospendere l'attività, ma dopo aver realizzato una mascherina di emergenza per una cliente ha deciso di impiegare il tempo libero per aiutare la comunità. In modo totalmente gratuito: “Lo faccio molto volentieri. In attesa dell'arrivo delle mascherine in farmacia la gente è venuta da me chiedendomi di produrle. Sono di cotone, doppio strato, lavabili e riutilizzabili. Ne ho già fatte un centinaio. E' un momento difficile per tutti, poter aiutare chi ne ha bisogno mi rende felice” racconta.



Il servizio completo sul Corriere di Siena in edicola il 23 marzo 2020.