Funerali a Siena, emergenza Coronavirus: l'ultimo saluto ai morti dato dagli operai che li tumulano

Si muore soli, ai tempi del Coronavirus. “Il non poter celebrare i funerali – commenta Andrea Valboni, provveditore Arciconfraternita Misericordia di Siena – aggiunge un ulteriore elemento di tristezza alla situazione attuale. Sono più di due settimane che al cimitero non si tengono cerimonie, ci sono solo gli addetti a sepolture e tumulazioni. I defunti non hanno il saluto dei loro cari, c'è una solitudine nella morte. E' una contingenza che ovviamente ci dispiace e addolora. In ogni caso – conclude Valboni – noi rimaniamo vicini alle famiglie pensando all'aspetto sociale, con aiuti concreti agli anziani e ai più fragili, quale ad esempio il servizio di spesa a domicilio”. Da oltre 15 giorni, a causa delle stringenti restrizioni imposte dal Governo per contenere la diffusione del Covid-19, al cimitero della Misericordia di Siena non si celebrano più le cerimonie funebri, né nella Chiesa né all'oratorio. I defunti affrontano il loro ultimo viaggio da soli, senza la vicinanza e l'affetto di amici, conoscenti e parenti. Di fatto, l'ultimo saluto è affidato alle sole maestranze che devono tumulare o depositare i feretri nelle camere mortuarie.

Claudio Coli

La testimonianza dell'ex parroco di Siena dalle zone più colpite