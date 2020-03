Siena, emergenza Coronavirus, "Si cammina" si ferma: "Adesso restiamo in casa"

Emergenza Coronavirus, "Si cammina si ferma". “E’ una questione di buon senso – spiega però Andrea Machetti di ‘Si Cammina’, l’associazione che a Siena organizza passeggiate in gruppo in tutta la città e per tutte le distanze – probabilmente ci fosse stato questo fin dall’inizio, non si sarebbe dovuto procedere con misure sempre più stringenti. Come spesso succede nelle situazioni di emergenza, quando c’è da prendere un provvedimento e da fare certe scelte, ne fanno le spese anche coloro che facevano un certo tipo di attività in estrema sicurezza. Le faccio il mio esempio: abito in campagna, fino a domenica scorsa ho fatto lunghe passeggiate nel bosco e per i campi, in solitaria, senza incontrare nessuno. Ho smesso per coscienza, non perché ci fosse un reale pericolo nell’andare in un bosco, ma perché non volevo che far passare un certo tipo di messaggio. C’è differenza fra chi sta in un condominio e chi sta in aperta campagna, però il messaggio deve essere lo stesso. Del resto anche chi sta in città e magari facendo pochi metri si trova in campagna deve attraversare uno spazio condominiale, toccare un corrimano e una porta, insomma ci sono più rischi”.

“E’ un sacrificio, lo capisco, ma bisogna farlo per il bene di tutti noi, per il bene nostro e di coloro che ci stanno intorno”. Come “Si Cammina” l’attività è stata stoppata, tanto che sui profili social dell’associazione si è lanciato un messaggio chiaro: “Un Si cammina”. “Abbiamo stoppato tutta l’attività – conferma Machetti – all’inizio, fino a quando è stato possibile, abbiamo un po’ rallentato, anche con attività in sicurezza cioè a distanza, ma sinceramente con l’evolversi della situazione abbiamo bloccato tutto".

Alessandro Lorenzini