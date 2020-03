Siena, atti vandalici all'interno di una chiesa: principio di incendio. Fermata donna in stato confusionale

Un principio di incendio si è sviluppato venerdì 20 marzo nella chiesa di Santa Croce a Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena, nella cappella del Sacro Cuore, nell’ala sinistra dell’edificio, sotto il cui altare è conservata la statua lignea del Cristo. Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco del distaccamento di Piancastagnaio, i quali, una volta giunti, hanno constatato che le fiamme erano già state spente. All’interno della cappella, però, vi era una donna, in evidente stato di alterazione, per calmare la quale sono dovuti intervenire anche i carabinieri della locale tenenza, i sanitari del 118 e il sindaco Fabrizio Tondi. Fino a quando non è stata trasferita all’ospedale di Nottola, per le cure necessarie. Tutto intorno, tuttavia, la cappella e la chiesa presentavano chiari segni di devastazione. A accorgersi del principio di incendio e a cercare di spegnerlo era stato il custode dell’edificio, che stava facendo il suo ultimo giro di perlustrazione, prima della chiusura serale.