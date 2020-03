Siena, emergenza Coronavirus, i carabinieri denunciano dieci persone. L'appello: "Restate in casa"

Emergenza Coronavirus, dieci persone denunciate nelle ultime ore perché non hanno rispettato le regole imposte dal decreto del governo. Così nelle ultime 24 ore, tra Colle Val d’Elsa e Poggibonsi, ci sono state dieci denunce da parte dei carabinieri. Gente fuori dalla propria abitazione spesso senza neppure la certificazione. “Stiamo controllando il territorio, utilizzeremo degli agenti in borghese oltre ad aver incrementato il servizio in divisa attingendo da stazioni limitrofe”, spiega il maggiore Sergio Turini, comandante della compagnia carabinieri di Poggibonsi. “Ancora non ci siamo - continua il maggiore Turini - serve maggiore attenzione”. Ieri, ad esempio, delle persone sono state fermate sulla pista ciclabile. Controlli che negli ultimi giorni sono stati intensificati e che adesso saranno eseguiti pure in borghese, a Colle Val D’elsa come del resto a Poggibonsi, dove il sindaco David Bussagli assicura tolleranza zero.

Filippo Tecce

A Siena i controlli con il drone.