La Emma Villas Siena è capolista in serie A2 di volley, ma il presidente Giammarco Bisogno sostiene con forza che non si può pensare di far ripartire la stagione mentre il pericolo Coronavirus è si massimi storici."Sono totalmente in disaccordo - spiega il massimo dirigente biancoblù - con le affermazioni del presidente di Lega, e del club Itas Trentino, Diego Mosna, che spingono per una ripresa del campionato giustificando l’immagine positiva da dare al movimento pallavolistico, come segnale di ripresa. Lo sport deve dare, a mio parere, una prova di coscienza e di umiltà, anche a costo di fare un passo indietro e di fermarsi per la gravità conclamata della situazione che il nostro paese sta vivendo. Anche per rispetto di un’economia dissestata e di un sistema sanitario che ogni giorno compie un piccolo miracolo. Sono anche contrario alle recenti esternazioni di Pippo Callipo, presidente della Tonno Callipo Vibo Valentia, che riguardano l’idea del commissariamento della Lega. Sono due posizioni estreme che trovo fuori luogo in un momento del genere. Dobbiamo fermarci, riorganizzarci per il prossimo anno in maniera seria e corretta e decidere quali saranno i vari scenari nelle diverse categorie sportive. Non credo ci possano essere le basi per un proseguimento dell'annata, io per primo sono stato tra i contrari allo svolgimento della competizione a porte chiuse e degli stessi allenamenti. Ora bisogna pensare esclusivamente alla salute dei ragazzi".