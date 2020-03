Siena, arriva il freddo polare: temperature sotto zero

Torna il freddo a Siena e in tutta la provincia, con temperature ampiamente sotto lo zero - anche in città - a partire da lunedì 23 marzo.

Secondo 3B Meteo (la foto è dello stesso portale) aria gelida direttamente dalla Siberia si riverserà anche sull'Italia. “Più colpite le regioni centro-settentrionali - conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara ed in generale il versante adriatico - dove rispetto alle temperature registrate in questi giorni si avrà un tracollo anche di oltre 8-10°C in pianura e oltre 12-15°C in montagna. Il tutto sotto le sferzate di venti anche forti di bora, tramontana e grecale con raffiche di oltre 60-70km/h sui versanti adriatici e Tirreno. E proprio le regioni adriatiche potranno vedere rovesci di neve a quote molto basse, se non fin sulle pianure interne di Romagna, Marche e Abruzzo (ma con neve a tratti non esclusa anche lungo le coste). Nord e centrali tirreniche dovrebbero invece vedere poche precipitazioni e maggiori spazi assolati: qualche debole nevicata a quote molto basse sarà comunque possibile su Toscana orientale, Umbria, reatino, basso Lazio nonché su fascia prealpina e pedemontana del Nord, specie tra Lombardia e Piemonte”.