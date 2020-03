Siena, emergenza Coronavirus: da Ambra a Rapolano Terme per fare la spesa, denunciato

Emergenza Coronavirus, nuova denuncia pe il mancato rispetto del decreto governativo che limita gli spostamenti per arginare l'epidemia. Nel pomeriggio di sabato 21 marzo la polizia municipale del comune di Rapolano Terme ha denunciato un abitante residente ad Ambra (Arezzo) in coda a fare la spesa alla Coop di Rapolano Terme. Beccato in uno dei frequenti controlli che la polizia municipale sta facendo in questi giorni. Continuano le raccomandazioni da parte degli enti preposti per evitare di uscire senza un valido motivo, al momento unico argine al Coronavirus. Contagio che continua a diffondersi come dimostra l'ultimo drammatico bollettino di oggi.

Nelle ultime 24 ore 793 morti.