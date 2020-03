Emergenza Coronavirus, ex parroco di Siena scrive dalle zone più colpite: "Oggi ho odiato le campane"

Emergenza Coronavirus, l'ex parroco di Buonconvento Don Carmelo scrive una lettera a quella che è stata la sua comunità per chiedere loro di rimanere in casa.

Carissimi buonconventini,

se potessi dare un titolo a questa mia lettera a tutti voi sarebbe: “Oggi ho odiato le campane!”.

Perché un prete deve odiare le campane, che da secoli fino ai nostri giorni sono state il punto di riferimento, il richiamo del popolo di Dio e non solo, sia nei momenti di gioia e sia per salutare con un ultimo tocco le persone che accompagnavamo alla casa del Padre?

Faccio una premessa – sono venuto via da Buonconvento per stare vicino alla mia famiglia a Varese – e in questo mio percorso ho preso come impegno di aiutare don Antonio Mazzi in una comunità di recupero di giovani e meno giovani legata alla tossicodipendenza, che ha la sua sede in provincia di Brescia. Questo modo di procedere mi permetteva sia di stare vicino a miei e sia di continuare a vivere una “missione” a favore di chi aveva bisogno.

Ma l’uomo propone ma Dio dispone!

A fine febbraio le disposizioni del Ministro degli Interni, decidono il massimo livello per quanto riguarda tutte le strutture che operano nel sociale e tutti noi, io con loro, iniziamo una lunga quarantena che dura fino ad oggi. Nessun contatto con l’esterno, chiuse le porte e i cancelli, si sta tutti in comunità. L’unico contatto con l’esterno avviene attraverso il telefono e i fornitori che scaricano i generi alimentarti fuori dal cancello. Bisogna tutelare la salute degli educatori e degli ospiti della comunità.

Ma perché ieri ho odiato le campane? Da qui parte la mia condivisione: perché dalla mattina di ieri fino a tardo pomeriggio, le campane, ad intervallo di mezzora da una scampanata all’altra, salutavano i suoi morti e questo è cosi da giorni.Questa è rimasta in valle, e nei paesi, l’unica forma per dare l’ultimo saluto ai suoi cari che il Coronavirus o Codiv-19 ha voluto impossessarsene portandola via per sempre.

Qui, non lo nascondo, si respira un “aria di morte”. Qui non c’è più voglia di uscire sui balconi a cantare, o intonare l’inno d’Italia.Perché vi racconto tutto questo: perché non basta mettere sui balconi il lenzuolo con la scritta “Andra tutto bene” o mettere musica dai balconi ma l’unico vero atteggiamento è carissimi buonconventini: stare a casa. La superficialità, la leggerezza con cui ci comportiamo potrà essere per voi, per i vostri cari, per i vostri familiari amici, per l’intero comunità di Buonconvento e non, un boomerang che vi si rivolterà contro.

Nella nostra Valcamonica, dove vivo ormai da mesi, per il cattivo comportamento delle settimane scorse, di gente che lasciava le grandi città, per fare una sciata o semplicemente per venire a fare una passeggiata o solamente per fermarsi nei luoghi di ristoro, ha infestato la Valcamonica e in modo particolare la provincia di Brescia, dove oggi paghiamo un caro prezzo. Vedere uomini e donne, amici e conoscenti andarsene senza potergli dare un ultimo saluto, senza poter stare loro vicino, senza potergli dare una carezza e poter asciugare le lacrime della loro sofferenza o ultimo conforto ti fa sentire impotente.

Il corona Virus non cancella solo la vita ma anche gli affetti.

Se vi scrivo e parlo di questa situazione, che voi ascoltate alla tv come qualcosa di distante da voi, vi dico che il Coronavirus è un flagello che ormai ha messo agli estremi operatori sanitari, forze dell’ordine e può diventare anche vostro, se non assumete subito, già da adesso, un atteggiamento più che corretto: state a casa. Si, Bbuonconventini, uscire perché si è stufi di stare a casa, andare più e più volte a fare la spesa, prendere un pacchetto di sigarette piuttosto che una stecca, fare quella che noi chiamiamo una semplice passeggiatina può fare la differenza.

Mi viene detto che molti di voi hanno tuttora un comportamento scorretto. Ricordatevi: il vostro atteggiamento superficiale potrà causare un enorme tragedia per voi ma per tutto il territorio, come quello che già i miei occhi qui in terra bresciana stanno vedendo da giorni, e non vi nascondo la paura che porto ogni mattina quando mi alzo dal letto dicendomi: “oggi può colpire anche me”. Ma tutto questo sarà possibile evitarlo se con un comportamento responsabile staremo tutti a casa e non prenderemo delle scusanti per giustificare a noi stessi che tanto non c’è niente di male. Se usciamo il male siamo noi.

Non vivrete le immagini dei camion dell’esercito Italiano che veniva a caricare i defunti e le campane che suonano a morto per tutta la valle dalla mattina alla sera se sarete capaci di stare a casa.Scusatemi se sono stato così diretto, qui ho già versato troppe lacrime non vorrei versarne di più. Che i nostri santi patroni Pietro e Paolo vi proteggano sempre la benedizione del Signore scenda su tutti voi.