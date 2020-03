Come tutti gli sport, anche l'equitazione accusa il colpo del Coronavirus: ferme tutte le attività con i cavalli, no alle gare come alle semplici passeggiate, i centri ippici si sono organizzati per garantire la migliore soluzione possibile per gli animali che ospitano, da accudire al posto dei rispettivi proprietari, che non possono muoversi e andarli a trovare.

C'è un'unica eccezione alle strettissime restrizioni dettate dalla pandemia in atto: la Federazione italiana sport equestri (Fise) ha concesso ad alcuni atleti di allenarsi perché è necessario garantire la continuità sportiva e non solo la gestione a terra. A Siena c’è un astro nascente del salto a ostacoli che, dunque, può tenersi in forma: Guido Franchi. “I cavalieri di interesse federale - spiega, - quelli cioè vicini o facenti parte delle squadre nazionali, hanno questo permesso. In teoria, potrei montare tutti i cavalli che abbiamo a Casa Bassa, non solo i miei ma anche quelli dei proprietari che, in questo momento, non possono venire. Mi limito a muoverne un paio, senza saltare però. Non avrebbe senso adesso rischiare di farsi male, non solo per la mia carriera, ma soprattutto per non gravare sul sistema sanitario. Li mettiamo fuori, si fa la corda, vanno in giostra”.