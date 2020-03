Emergenza Coronavirus, non si ferma l'epidemia: due nuove casi a Chiusi. Da Siena 700 mascherine

Emergenza Coronavirus, non si ferma il contagio a Chiusi dove si registrano alti due casi. In tutto nella città di Porsenna, in provincia di Siena, si contano al momento 24 contagiati da Coronavirus. In aiuto della città di Chiusi arriva anche Siena che insieme alla Regione Toscana ha inviato 700 mascherine per contenere l'epidemia. Su questo fronte il sindaco Juri Bettollini nelle scorse ora ha deciso di chiudere anche il sentiero della bonifica. Decisione presa proprio per limitare il più possibile il contatto tra le persone. Accorati appelli quotidiani da parte del primo cittadino che chiede a tutti di non uscire di casa per non aggravare una situazione già particolarmente critica.