Siena, emergenza Coronavirus, denunciata coppia di turisti seduta su una panchina a San Domenico

Emergenza Coronavirus, denunciata dalla guardia di finanza coppia di turisti francese che si era seduta su una panchina vicino a San Domenico a Siena. La coppia, di origine francese e residente nel pisano lui, di origine americana e residente nel salernitano lei, è stata trovata nel pomeriggio di giovedì 19 marzo seduta su una panchina vicino alla basilica di San Domenico. La coppia si è giustificata dicendo di trovarsi lì per “motivi di lavoro” senza specificare né l’impiego, né le comprovate esigenze lavorative. I riscontri immediatamente effettuati, di contro, hanno evidenziato che l’uomo fosse residente in provincia di Pisa e titolare di una società agricola nel pisano, mentre lei disoccupata e residente in provincia di Salerno, pertanto la loro presenza in provincia non era giustificata da nessuno dei motivi previsti dal decreto governativo.

La presenza in un comune diverso da quello di residenza è ammessa esclusivamente per “situazioni di necessità”, “motivi di salute” e “comprovate esigenze lavorative”.

Vanno a fare la spesa in gruppo: denunciati