Siena, emergenza Coronavirus, vanno a fare la spessa in gruppo denunciati dai carabinieri

Emergenza Coronavirus, vanno a fare la spesa in gruppo, denunciati dai carabinieri. E' successo a Siena in via Massetana Romana giovedì 19 marzo poco dopo le 16 dove i dipendenti del Penny Market hanno segnalato ai militari dell'Arma, così come spiegato dagli stessi carabinieri di Siena, di avere avuto dei dissidi con alcuni clienti che violando le disposizioni del decreto governativo si erano recati a fare la spesa in gruppo. I carabinieri una volta raggiunto il supermercato hanno identificato i clienti che saranno adesso denunciati. Continuano serrati i controlli in questi giorni da parte di tutte le forze dell'ordine per far rispettare il decreto emanato per contenere il contagio.