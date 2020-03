Coronavirus, Chiusi registra due nuovi casi. Chiuso il sentiero della Bonifica

Emergenza Coronavirus, a Chiusi altri due nuovi casi. Cresce il numero dei contagiati che adesso sale a 24. A fare il punto, come ogni giorno da quando è scoppiata l'emergenza Coronavirus, il sindaco di Chiusi Juri Bettollini. E' stato lui nel corso della diretta Facebook di giovedì 19 marzo ad annunciare i nuovi casi. Non solo. Il sindaco ha predisposto la chiusura del sentiero della Bonifica, un nuovo provvedimento arrivato dal Comune di Chiusi per fermare il contagio. La città di Porsenna è infatti la più colpita in provincia di Siena. In diminuzione invece al momento il numero delle persone sottoposto ad isolamento.