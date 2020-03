Coronavirus, seconda vittima a Siena: muore padre di un giornalista

Emergenza Coronavirus, secondo decesso in Provincia di Siena. Si tratta di un uomo di 89 anni residente a Piancastagnaio. La vittima da circa una settimana si trovava ricoverato all'ospedale Le Scotte di Siena. "Cari concittadini - commenta il sindaco Luigi Vagaggini - l’aggiornamento odierno è forse il più difficile da scrivere, infatti nel mio cuore vivono sentimenti contrastanti. Se da una parte per fortuna oggi non ho ricevuto dalla Usl Toscana sud-est comunicazioni di altre persone positive, quindi la situazione sembra stazionaria, una notizia positiva che si va ad aggiungere a quella del primo caso di guarigione di Piancastagnaio dall’altra vi è una profonda tristezza per la scomparsa del mio caro Valeriano Conti, padre di Marco, nostro addetto stampa e conosciuto da tutti noi e al quale voglio far sentire la mia profonda vicinanza Piancastagnaio in questo momento è in lutto, un lutto che coinvolge tutte le famiglie della nostra comunità, tutti i cittadini, non solo la famiglia Conti ed è in momenti come questo che è opportuno che ognuno di noi rimanga a meditare e pensare al comportamento da tenere per il bene di tutti. Abbiamo purtroppo toccato con mano questa brutta esperienza, questo deve essere un forte monito per mettere amore nei nostri confronti e nei confronti degli altri nel rispettare le regole, e cercare di fare ancora di più responsabilmente.

Tutta l’amministrazione comunale si raccoglie vicino a Marco e alla sua famiglia, in questo momento di dolore così importante.

Rimaniamo uniti e cerchiamo di fronteggiare questa emergenza con l’impegno che sappiamo sempre dimostrare".

Leggi anche: Il primo decesso...