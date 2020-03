Coronavirus a Siena, 13 casi positivi in otto comuni. Medico e infermiere contagiati, in arrivo il picco

Tredici casi positivi al Coronavirus in un giorno, otto i comuni dove si registrano i nuovi contagiati, un medico e due infermiere riscontrati positivi alle Scotte: è stata una giornata di allarme per la provincia di Siena. Già nei giorni scorsi l'autorità sanitaria aveva annunciato che il picco sarebbe arrivato proprio tra il 19 ed il 25 marzo. E la previsione sembra avverarsi.

Un medico e due infermiere contagiate a Siena, all'interno dell'ospedale Le Scotte, dove i tamponi sono stati fatti a tutti i sanitari che potrebbero essere stati in contatto con i positivi o con persone collegate. Cinque nuovi casi a Torrita di Siena, che vede adesso 11 contagiati appartenenti a cinque diversi nuclei. Di questi sei sono ricoverati in ospedale in condizioni che il sindaco indica come preoccupanti. Un nuovo contagio a Chiusi, dove il numero dei contagiati è di poco inferiore alla metà dei numeri della provincia, due nuovi positivi a Sovicille, dove sono 28 le persone in isolamento. Due nuovi contagi a Castiglion d'Orcia: un uomo di Castiglione e una donna di Bagni San Filippo, e il sindaco fa appello alla popolazione: "Troppa gente all'ufficio postale".

Con tre casi positivi e 17 persone in isolamento, anche Monteriggioni si preoccupa. Colle Val d'Elsa ne ha 22 di persone in isolamento, anche se non si riscontrano nuovi casi. Radicofani ha 13 persone in isolamento per essere venuti in contatto con un sospetto caso di positività.