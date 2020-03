Coronavirus, aumentano le persone denunciate dalla polizia municipale di Siena perché trovate fuori casa

Emergenza Coronavirus, aumenta il numero delle persone denunciate dalla polizia municipale di Siena. "E’ con rammarico – dice il comandante della polizia municipale Cesare Rinaldi – che nonostante gli accorati appelli emanati, sia a livello governativo che locale, per rispettare quanto disposto dai decreti recentemente emanati, così come quelli da parte degli operatori sanitari che si trovano a fronteggiare in prima linea l’emergenza Coronavirus, che le persone non rispettino il richiamo di stare a casa, a salvaguardia della propria e altri salute".

Infatti dai controlli effettuati su 230 persone, con l’acquisizione di 185 autocertificazioni, sono state 6 le persone denunciate per violazione dell’aricolo 650 del codice penale, perché allontanatisi dalla propria residenza senza un valido motivo.

I 32 esercizi commerciali verificati non hanno, invece, fatto rilevare nessuna infrazione.

"Solo alcuni richiami – come ha evidenziato Rinaldi - per un maggiore rispetto delle distanze da far tenere tra i vari clienti".