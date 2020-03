Siena, emergenza Coronavirus, esce di casa per andare da una prostituta. Denunciato

Il Coronavirus non ferma la prostituzione. Controlli e denunce della Polizia di Stato. E’ quanto ha potuto verificare la polizia di Stato durante i controlli intensificati dal Questore di Siena proprio per prevenire e contrastare il diffondersi dell’epidemiologia. I controlli in borghese, in particolare, da parte dei poliziotti della Squadra Mobile vengono attuati per prevenire indebiti spostamenti dei cittadini che, in totale dispregio delle prescrizioni normative, costituiscono un rischio per la salute pubblica. Evidentemente c’è un settore, quello della prostituzione in appartamento, che sembra non curarsi troppo delle limitazioni agli spostamenti.

In effetti i poliziotti hanno notato durante i controlli che un uomo residente nella zona di San Miniato, nel pomeriggio di ieri, dopo essere uscito di casa, è salito a bordo di un taxi, scendendo nei pressi di un appartamento, dove subito è entrato. I poliziotti, intuendo che lo spostamento non era giustificato né da motivi di lavoro, né di salute né di necessità, lo hanno pedinato e poi hanno deciso di fare un blitz nell’appartamento per vedere cosa stesse accadendo. All’interno, oltre all’uomo, c’erano altre tre donne, straniere e regolari sul territorio nazionale, che hanno riferito di prostituirsi e di essere in attesa di altri clienti.

L’uomo, 54 anni, in preda al panico, prima ha riferito di essere andato in farmacia “per comprare un medicinale”, subito dopo, incalzato dagli inquirenti, ha ammesso di essere un cliente e di essersi recato nell’appartamento per consumare un rapporto sessuale. Accompagnato in Questura, per accertamenti è stato poi denunciato per l’inosservanza delle misure emesse dal Governo per contenere la diffusione del Covid-19.