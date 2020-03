Emergenza Coronavirus, a Siena si inizia a pensare se sarà o meno possibile disputare i Palii del 2 luglio e del 16 agosto. “Solo pensare di rinviare il Palio - commenta il sindaco di Siena, Luigi De Mossi - è qualcosa che mi crea fastidio, per il momento voglio sperare che non ci sia questo tipo di problema. Pensare di avere adesso trentamila persone in piazza fa riflettere, nel caso troveremo correttivi. Voglio pensare che andrà tutto per il meglio, tant’è che abbiamo indicato i pittori. Siena perderebbe una parte della sua identità”.

Contrade che rivestano a Siena un ruolo determinante nella vita di tutti i giorni. “Martedì 17 marzo faremo una riunione alle 11 con tutti i priori per dar vita a un protocollo che coinvolga le contrade sull’assistenza alle persone che hanno maggiore bisogno. Naturalmente c‘è bisogno di una formazione adeguata per fornire assistenza a coloro che hanno una certa età e che magari hanno malattie pregresse, quindi bisogna che siano adottate regole da rispettare e un percorso di formazione. Per le persone in quarantena è stato fatto un protocollo con Croce Rossa, Misericordia e Pubblica Assistenza, perché in quei casi è giusto utilizzate personale già formato”.