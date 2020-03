Coronavirus, l'appello del medico del pronto soccorso di Siena: "Paura non per me ma per la mia famiglia"

Valeria Tanganelli, medico al pronto soccorso dell'ospedale delle Scotte di Siena ha lanciato un appello sulla sua pagina Facebook. Ha raccontato del lavoro interminabile in questi giorni di emergenza ed insieme del timore di tornare a casa e portare il virus all'interno della sua famiglia. E' una di quelle migliaia di medici che in questi giorni sono in prima linea.

"Mi chiamo Valeria e sono un medico di pronto soccorso.Da quando è arrivato il Coronavirus non ho più orari, riposi, ferie.Io e i miei colleghi medici e infermieri lavoriamo dando il massimo di noi in una situazione di grossa emergenza sanitaria perché amiamo il nostro lavoro e ciò che siamo.

Tutti i giorni mi vesto e mi svesto da quegli scafandri, con cui visitiamo i pazienti potenzialmente Covid positivi, con la costante paura non di ammalarmi, ma di diventare il vettore e di portare questo mostro invisibile dentro casa mia dove ci sono mio figlio, mio marito e i miei genitori.

Ma il vero eroe di casa mia non sono io... è mio figlio Francesco, 11 anni, che con la maturità e la sensibilità di un adulto accetta e vive con serenità e consapevolezza la condizione di avere una mamma che è potenzialmente a rischio e che a casa ci sta ancora meno di prima.

Non una bizza, non un capriccio ma solo"stai attenta, vedrai andrà tutto bene!".

Per i nostri figli, per noi che cerchiamo di fare di tutto per combattere questo brutto mostro, non rendete tutto vano...state chiusi in casa".