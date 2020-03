Siena, emergenza Coronavirus, potenziato il servizio di trasporto pubblico per l'ospedale Le Scotte

Emergenza Coronavirus a Siena, potenziato il servizio di trasporto pubblico per l'ospedale Le Scotte. Piena soddisfazione da parte del vicesindaco Andrea Corsi per il potenziamento, a partire da martedì 17 marzo fino al prossimo 25, dei collegamenti del trasporto pubblico da Piazza del Sale e dalla Stazione Ferroviaria al Policlinico Santa Maria alle Scotte. "L’aumento delle corse – ha detto Corsi – nasce dalle richieste pervenutemi, in questi giorni sia a me sia all’azienda ospedaliera, da parte di alcuni dipendenti dell’ospedale che, a causa della riduzione dei servizi di trasporto pubblico locale, adottata da Tiemme a seguito di quanto disposto dal decreto governativo dello scorso 9 marzo, lamentavano difficoltà a raggiungere il luogo di lavoro che mai, come in questo periodo di grande emergenza sanitaria, necessita della presenza di tutto il personale medico e paramedico. Un ringraziamento particolare, quindi, agli autisti e al cda dell’azienda che, condividendo la gravità della situazione che tutti noi stiamo vivendo, si sono resi prontamente disponibile".

