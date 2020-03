Siena, emergenza coronavirus, la polizia municipale denuncia tre persone

Siena, emergenza Coronavirus, sono stati 145 i controlli effettuati lunedì 16 marzo dalla polizia municipale che ha acquisito 105 autocertificazioni e denunciato, per violazione all’articolo 650 del codice penale, tre persone che senza validi motivi si erano allontanati dalla propria residenza. Nessuna infrazione è stata, invece, rilevata dalle verifiche effettuate in 26 negozi cittadini. Continuano quindi i controlli delle forze dell'ordine per il rispetto dell'ordinanza del governo, provvedimenti adottati per limitare i contatti e quindi il diffondersi del virus. Limitate anche le aree giochi e fitness della Lizza e della Fortezza medicea oltre a quella del parco urbano in Pescaia. Non solo il Comune ha deciso anche la chiusura del campo scuola.

Potrebbe interessare: Denunciato perché lava la macchina