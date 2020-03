Siena, emergenza Coronavirus, sorpreso a lavare l'auto: denunciato

Emergenza Coronaviris, sorpreso a lavare l’auto in un’area di servizio. Denunciato dalla polstrada. È tornato a casa con una denuncia per non aver rispettato il decreto governativo che impone di spostarsi solo quando strettamente necessario e per un giustificato motivo.

È accaduto domenica 15 marzo a Barberino Tavernelle, Firenze, sulla satale 429 bis, quando un cittadino rumeno di 33 anni, residente a Poggibonsi, è stato intercettato dagli agenti della polstrada di Montepulciano, mentre era intento a lavare la sua auto in un’area di servizio. L’uomo, alla richiesta di spiegazioni, ha dichiarato ai poliziotti che avendo trovato il supermercato chiuso, aveva pensato di lavare la sua Volkswagen Touran.