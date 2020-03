Siena, emergenza coronavirus. Come cambia il trasporto pubblico di Tiemme. Tutte le novità

Emergenza coronavirus, cambia il trasporto pubblico a Siena. Ecco le novità che da partire da lunedì 16 marzo rimarranno in vigore fino al 25 marzo. I servizi di trasporto pubblico gestiti da Tiemme seguiranno alcune modifiche di seguito indicate. Novità anche per quanto riguarda i servizi regionali da e verso Firenze, sia partendo da Siena (linea 131) che da Grosseto (linea 50G).



A Siena da lunedì 16 marzo seguiranno l’orario festivo i servizi urbani gestiti da Tiemme nei comuni di Siena (confermati i servizi a chiamata BUXI A e BUXI B), Poggibonsi, Colle Val d’Elsa e San Gimignano. Per quanto riguarda i servizi regionali, la linea 131 Siena-Firenze (sia la rapida che la ordinaria) sarà svolta seguendo l’orario festivo anche nei giorni feriali.Sul sito www.tiemmespa.it, per consultare le corse in programmazione in un determinato giorno, è necessario impostare una data festiva nel sistema di ricerca orari online, così da ottenere l’elenco delle corse effettivamente disponibili. Tutti gli altri servizi extraurbani gestiti nel territorio provinciale continueranno a seguire l’orario non scolastico fino al prossimo 3 aprile.

Area Grosseto.

A Grosseto, dal 16 al 25 marzo le linee urbane g1, g2 e g3 seguiranno l’orario festivo; mentre tutti gli altri servizi urbani continueranno a seguire l’orario feriale “non scolastico”. I servizi urbani di Follonica e Massa Marittima seguiranno l’orario festivo. Sul sito www.tiemmespa.it per consultare le corse in programmazione per i suddetti servizi in un determinato giorno è necessario impostare una data festiva nel sistema di ricerca orari online, così da ottenere l’elenco delle corse effettivamente disponibili. Le linee regionali Grosseto-Firenze (50G) e Grosseto-Siena (51G) dal 16 al 25 marzo effettueranno esclusivamente le seguenti corse:



Linea 50G - Grosseto-Firenze

ore 5.30 Grosseto-Firenze; ore 6.40 Grosseto-Firenze; ore 13.30 Grosseto-Firenze; ore 12.05 Firenze-Grosseto; ore 16.05 Firenze-Grosseto; ore 19.35 Firenze-Grosseto. Linea 51G - Grosseto-Siena ore 6.05 Grosseto-Siena; ore 6.40 Grosseto-Siena (solo lunedì e venerdì); ore 9.45 Grosseto-Siena; ore 13.45 Grosseto-Siena; ore 15.45 Grosseto-Siena; ore 17.30 Grosseto-Siena; ore 19.20 Grosseto-Siena; ore 6.40 Siena-Grosseto; ore 8.15 Siena-Grosseto; ore 12.15 Siena-Grosseto;ore 15.15 Siena-Grosseto; ore 17.15 Siena-Grosseto; ore 19.20 Siena-Grosseto; ore 21.20 Siena-Grosseto.