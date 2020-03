Coronavirus nel mondo, verso i 5mila morti. Il virus adesso sta investendo l'Europa. La Cina respira

Coronavirus, il bilancio mondiale di morti e contagi è sempre più drammatico. I dati della Johns Hopkins University, fotografati alle ore sei del 13 marzo, fissano in 4.720 i morti complessivi, ottanta in più in poche ore. In aumento i contagi, arrivati a 128.343. Frenata sul numero delle guarigioni: 68.324, appena 20 in più rispetto alla precedente rilevazione delle ore 11 del 12 marzo.

I Paesi con più vittime. La provincia cinese di Hubei resta il luogo con il maggior numero di decessi, ma non ci sono stati altri morti nelle ultime 19 ore: 3.056. Seguono Italia (827, ma non è stato registrato l'ultimo aggiornamento), Iran 429, Corea del Sud 66, Spagna 55, Francia 48, Stati Uniti 40, Giappone 16.

I dieci paesi con il più alto numero di contagi: 80.932 China, 12.462 Italia, 10.075 Iran, 7.869 Corea del Sud, 2.284 Francia, 2.277 Spagna, 2.078 Germania, 1.663 Stati Uniti, 702 Norvegia, 652 Svizzera, 639 Giappone.