Siena, emergenza coronavirus. Il sindaco di Montepulciano in isolamento

Emergenza coronavirus in provincia di Siena. Il sindaco di Montepulciano Michele Angiolini in isolamento. "Il dipartimento di prevenzione dell’Azienda Usl Toscana Sud Est mi ha riferito - spiega il sindaco poliziano - che le circostanze di tempo e di luogo (l'inaugurazione del nuovo pronto soccorso di Nottola) non sono da considerarsi rilevanti per ritenere l’episodio dell’incontro con Stefano Scaramelli come un contatto stretto con un caso positivo e tali da far scattare la quarantena preventiva con sorveglianza attiva. Nonostante ciò, per sicurezza, di tutti, da domani (11 marzo) starò a casa qualche giorno, come del resto dovrebbe fare gran parte degli italian. Starò a casa, ma non a riposo, perché, nonostante la mia assenza dagli uffici comunali, che hanno comunque un accesso limitato, sarò operativo grazie ai nostri potenti mezzi tecnologici che stiamo utilizzando a fondo per non far mancare ai nostri cittadini un'informazione completa, lineare, sostanzialmente utile e soprattutto sempre veritiera".