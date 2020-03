Siena, bene confiscato alla mafia. Nasce il “Sentiero della legalità” a Suvignano

Lavori in corso a Suvignano, la tenuta di oltre 630 ettari a Monteroni d’Arbia nel senese confiscata alla mafia, dall’anno scorso gestita dalla Regione e diventata un pò il simbolo dei beni in Toscana strappati alla criminalità organizzata e tornati a disposizione della collettività. A Suvignano, dove la Regione Toscana ha investito nel 2019 già 914 mila euro e 600 mila euro saranno spesi quest’anno, si stano ristrutturando locali per ospitare eventi sulla legalità e una foresteria per i ragazzi dei campi estivi, come quelli che negli anni passati la Regione ha sostenuto sulle terre strappate alle mafie in Sicilia e Calabria. Si sta realizzando anche il sentiero della legalità, variante al percorso ufficiale della Via Frangicena che sfiora la tenuta. Un ulteriore percorso sarà allestito all’interno, sulla confisca del bene e le iniziative della Regione sulla legalità: tenuta sarà infatti un luogo aperto di confronto. E sta ripartendo anche l’attività agricola dell’azienda, riconvertita al biologico.