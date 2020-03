Università di Siena, lezioni in diretta streaming. Settanta i dipendenti che lavorano da casa

Emergenza coronavirus, l'Università di Siena offre lezioni on line agli studenti per continuare il percorso formativo. Con oltre 1700 corsi già disponibili sulla piattaforma e-learning, l’Università di Siena sta affrontando le complicazioni della sospensione delle attività didattiche, prevista dal governo, fornendo ai propri iscritti tutti gli strumenti per proseguire il percorso formativo attraverso procedure a distanza.

“L’esperienza che l’Ateneo ha avviato negli ultimi anni con l’attivazione di un progetto di didattica integrativa e teledidattica – spiega il rettore Francesco Frati - si è dimostrata particolarmente utile per affrontare questo momento di emergenza per il Covid-19. Sul nostro sito web è disponibile la piattaforma tecnologica “Moodle”, tra le più diffuse nel mondo per la teledidattica e per supportare la didattica curriculare. Gli studenti vi possono trovare tutto il materiale opportunamente messo a disposizione dai docenti: dispense, video, filmati, Mooc, bibliografie, selezioni di articoli accessibili in formato elettronico, e-books, oltre ovviamente a registrazioni di lezioni. Molti docenti, inoltre, hanno chiesto in questi giorni di svolgere le lezioni in diretta streaming, pertanto contiamo di poter far fronte in maniera efficace alle esigenze dei nostri studenti”.

“Ogni docente può richiedere l’assegnazione di uno spazio virtuale dove depositare il materiale didattico e chiedere di attivare la registrazione di un corso – prosegue il rettore Francesco Frati - . Dal momento della sospensione delle attività in università, i corsi disponibili sulla piattaforma e-learning stanno crescendo di giorno in giorno e dai 1600 di mercoledì oggi sono già oltre 1700”.

Settanta i dipendenti che hanno scelto il lavoro agile favorito dall'Ateneo per ridurre il rischio di contagio e i disagi conseguenti alle misure per il contenimento dell'epidemia