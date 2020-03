Il Valdimontone ha eletto priore Lucia Cresti con l’85% dei consensi. Già onorando per tre mandati dal 1994 al 1999, Cresti è emozionata: “Più che altro sono commossa. Sono piena di gratitudine per la grande fiducia che ho ricevuto. Tornare a ricoprire una carica di così grande responsabilità è segno che qualcosa di buono si è fatto, rispondere alla chiamata della mia contrada per la seconda volta mi ha fatto sentire fiera ed orgogliosa. E’ stata una richiesta inaspettata, non è frequente pescare dai maggiorenti per il ruolo di onorando, ma è stato davvero un grande onore. Non avrei potuto fare altro che dire sì, perché quando la contrada chiama, si deve rispondere, ognuno con le proprie capacità".

