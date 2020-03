L'emergenza Coronavirus lascia gli studenti a casa, ma non in vacanza. Le scuole senesi si sono organizzate per svolgere lezioni e verifiche a distanza, sfruttando la tecnologia. Tiziano Neri, dirigente scolastico dell'Istituto Ricasoli (che comprende 3 plessi), ha già organizzato un piano d'azione fin dal primo giorno. E non è l'unico caso. "La situazione è particolare - spiega - ma non per questo la didattica si deve interrompere. Tutti i docenti sono tenuti a usare il registro elettronico e gli applicativi in dotazione per dialogare con i ragazzi, che a loro volta hanno l’obbligo di seguirli perché tutto quello che viene loro assegnato in via telematica è curriculare, esattamente come se fossero in classe. Si può già parlare di una buona risposta generale. Si cerca di fare il possibile per limitare al massimo i disagi”.

L'istituto comprensivo Cecco Angiolieri comprende l’omonima scuola secondaria e la primaria Peruzzi. "Abbiamo avuto un apposito collegio dei docenti - dice la dirigente Annalisa Nencini - e ci stiamo attivando per adeguate iniziative di e-learning riservate agli studenti. Per quanto riguarda la primaria, stiamo riflettendo su come agire, in particolare per le quarte e le quinte”.