Coronavirus, ballerino positivo al Salsaterme di Chianciano. La Asl indaga sui possibili contagi

Emergenza coronavirus, ballerino di balli latino americani trovato positivo. Un partecipante del Salsaterme che si è tenuto a Chianciano Terme, in provincia di Siena lo scorso 22 e 23 febbraio è risultato positivo una volta rientrato a casa a Piacenza. Per risalire a tutti i possibili contatti la Asl Toscana Sud Est ha iniziato una serie di verifiche.

Contolli a tappeto per tutti a tutti gli ingressi dei 41 presìdi ospedalieri della Toscana con stop all’accesso di chi manifesta sintomi riconducibili al coronavirus e attività medico chirurgica ridotta al 25%, con l’effettuazione delle sole prestazioni d’urgenza e di quelle legate alle patologie oncologiche. La misura viene adottata per evitare che una persona positiva al virus entri in ospedale ed infetti pazienti e personale, provocandone la messa in quarantena, mettendo in difficoltà l’intero sistema. E’ per questo che davanti ad ogni ospedale sono state sistemate tende di pre triage con la presenza di infermieri professionali. E’ quanto ha annunciato il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi.