Siena, crollato il ponte sul fiume Paglia

Nella notte tra domenica e lunedì 2 marzo è crollato il ponte sul fiume Paglia nel Comune di Radicofani in provincia di Siena. Sarebbero state le forti piogge e la piena del fiume Paglia, secondo i tecnici di Anas, a provocare il cedimento strutturale. Anas sta eseguendo tutte le verifiche tecniche necessarie lungo la statale 2 “Via Cassia”, (strada provinciale rientrata ad Anas a novembre 2018) a seguito del cedimento strutturale di parte del ponte Paglia, già chiuso al traffico dalla Provincia nel 2014 nel comune di Radicofani, in provincia di Siena. Nel corso della notte le intense precipitazioni atmosferiche hanno provocato la piena del fiume Paglia che aveva già compromesso due campate del ponte. Nel tratto, al chilometro 152,500 la Provincia aveva già realizzato una variante per deviare il traffico e per consentire i lavori di ripristino del ponte che scavalca il fiume Paglia. Anas, dopo il rientro dell’arteria in sua gestione, ha inserito nei propri piani di finanziamento l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’opera d’arte. La progettazione delle attività di demolizione è già conclusa ed è in corso di perfezionamento l’iter per il reperimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti preposti, ad esito del quale saranno avviati i lavori.