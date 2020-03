Siena, effetto Coronavirus, il ristorante cinese chiude per ferie. Mai prima in venticinque anni

Mai prima, in venticinque anni di attività. Shanghai da Liu, il ristorante cinese a Siena in via della Galluzza, dal momento dell'inizio della sua attività non aveva mai chiuso un giorno per ferie. L'effetto Coronavirus ha costretto a questo. Il ristorante resterà chiuso fino al 1 aprile.

Nei giorni scorsi i proprietari avevano rassicurato i clienti: "I nostri prodotti non provengono dalla Cina, sono tutti reperiti in Italia. E noi non torniamo nel nostro paese da tantissimo tempo. Nessun pericolo di contagio in questo ristorante".

Non è stato sufficiente a rassicurare i clienti, ed i tavoli sono rimasti vuoti, tanto da indurre a prendersi un periodo di riposo.