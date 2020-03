E' entrato in funzione il check point all’ingresso delle Scotte di Siena: una tenda al cui interno il personale è al lavoro 24 ore su 24 con guanti, mascherine e camici d’ordinanza in questi giorni di emergenza Coronavirus. Il servizio è all'avanguardia a livello regionale e viene preso come esempio un po' ovunque.

A tutti, compresi i visitatori, viene chiesto il motivo della presenza in quel luogo. Se si tratta di qualcuno che deve sottoporsi a una visita, la domanda riguarda il reparto e l'impegnativa. Ognuno, comunque, deve comunicare se accusa sintomi come tosse, raffreddore e febbre, se è stato in zone a rischio. Infine, viene misurata la temperatura. Il tutto, comunque, dura poco tempo, in alcuni casi si tratta di secondi.