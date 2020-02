Siena, Masterchef: il sogno di Nicolò Duchini è sfumato ad un passo dalla finale. La delusione

Il sogno di Nicolò Duchini è sfumato ad un passo dalla finale di Masterchef. Durante la prova di Niccolò al ristorante stellato di Yannick Alléno nel piatto del concorrente era presente un corpo estraneo, una lisca di pesce. A commentare l’episodio è stato lui stesso: “Per quanto riguarda la lisca nel piatto scoccia perché è stato un lavoro – eseguito nella cucina di Yannick Alléno - fatto bene e di cui ero soddisfatto. Trovare la lisca nel piatto dopo tutta quella fatica è stata una bella mazzata per me. Nonostante tutto credo che avrei meritato di giocare la finale”. Il 29enne di Montepulciano è caduto poi al pressure test. Il social media manager di Montepulciano doveva preparare un piatto usando un unico ingrediente: l’uovo, da presentare in quattro consistenze diverse. Ma la prova non era così semplice come sembrava. L’uovo in camicia si rompe e un altro si brucia. Nonostante l’eliminazione da MasterChef Nicolò Duchini ha deciso di continuare a lavorare nel mondo della cucina, e a tal proposito ha confessato i suoi sogni per il futuro.